internet 8 giovani su 10 cercano online informazioni di salute al via caremotions

Quattro giovani su dieci cercano ogni giorno notizie sulla salute su internet. La tendenza è in crescita, e sempre più ragazzi preferiscono informarsi online, anche se in modo rapido e spesso superficiale. Al via il progetto CAREmotions, che punta a migliorare l’educazione digitale sulla salute tra i giovani.

Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - I giovani si informano sempre di più sui temi della salute, ma lo fanno in modo veloce, frammentato e prevalentemente digitale. E' quanto emerge da un'indagine condotta da Fondazione Msd su un campione di oltre 2.000 studenti della Nuova Accademia di Belle Arti (Naba), di età compresa tra i 19 e i 25 anni, che analizza abitudini, canali e formati informativi delle nuove generazioni. Otto giovani su 10 dichiarano di informarsi su temi di salute almeno 1 volta a settimana, mentre oltre il 70% cerca attivamente informazioni legate alla prevenzione e al benessere.

In occasione del Safer Internet Day, Cittadinanzattiva chiede alle istituzioni di agire subito.

