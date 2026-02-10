Internet più sicuraoggi la Giornata Ue

Oggi si celebra la Giornata Europea per Internet Sicuro. Il CEC, il Centro Europeo Consumatori, ha messo in evidenza i rischi dei deepfake, notizie false e contenuti manipolati con l’intelligenza artificiale. La giornata serve a sensibilizzare le persone sui pericoli di internet e a promuovere un uso più sicuro della rete.

10.10 In occasione del "Safer Internet Day", giornata di sensibilizzazione istituita dalla Commissione Ue e fissata il 102, il CEC-Centro europeo consumatori accende i riflettori sui rischi legati ai deepfake, notizie e materiali manipolati, se non direttamente creati, con l' intelligenza artificiale. E il Movimento etico digitale diffonde i dati di un sondaggio: il 77,5% degli studenti 11-18enni dice di sentirsi dipendente dagli strumenti digitali e solo il 23% dice di essere riuscito a ridurre il tempo trascorso online.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

