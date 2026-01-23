Il 18 novembre 2025, alle 12:20, una falla di Cloudflare ha causato l’interruzione del 20% dei servizi online mondiali. Questo episodio ha sollevato dubbi sulla sicurezza e sull’affidabilità delle infrastrutture che supportano la rete. In questo articolo analizzeremo le cause dell’incidente, le sue conseguenze e cosa significa per la sicurezza di internet nel futuro.

Il 18 novembre 2025 resterà segnato in rosso nel calendario di internet. Alle 12:20, ora italiana, una porzione significativa del web globale ha semplicemente smesso di funzionare. ChatGPT irraggiungibile. X che non caricava. Spotify muto. Microsoft Teams congelato. Zoom che ti lasciava solo davanti allo schermo nero. Non un attacco hacker, non una guerra cibernetica, non un complotto. Un errore umano nella gestione di un database. Un singolo file duplicato che è cresciuto a dismisura fino a mandare in tilt i sistemi. E il responsabile aveva un nome che in pochi conoscono davvero, ma che tutti usano ogni giorno: Cloudflare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un errore di Cloudflare ha bloccato il 20% di internet: la rete è davvero sicura?

Leggi anche: Internet in tilt per ore: cos’è Cloudflare e perché ha bloccato migliaia di siti

Leggi anche: Cos'è Cloudflare.com e perché ha bloccato mezza internet

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

How to Fix Please unblock the challenges, Cloudflare. com to proceed | Internal Server Error

Argomenti discussi: I report sulle interruzioni di X, Cloudflare e AWS hanno registrato un picco venerdì: ecco le ultime; Piracy Shield: falle tecniche e giuridiche; Caso Cloudflare, tra censura e diritto d’autore: perché il vero nodo è la sovranità digitale; Cloudflare, ecco il danno che farebbe all'Italia se la lasciasse davvero.

Le incomprensioni del caso Cloudflare. E perché la lotta alla pirateria dev'essere un gioco di squadraLa reazione del CEO di Cloudflare, Matthew Prince, è stata esagerata. Ma appaiono malriposte anche le accuse di chi vede il comportamento ... huffingtonpost.it

Con la multa a Cloudflare Piracy Shield dimostra ciò che sappiamo da tempo. Che non funzionaIl funzionamento dello scudo nazionale anti-pirateria ha un peccato originale: non tiene conto di come funziona internet. E saranno le tanto vituperate regole europee a proteggere l'azienda Usa e il s ... wired.it

#DeZerbi non mette il coccodrillo in barriera e becca il gol, #Capello lo critica: «È un errore inaccettabile» A Sky Sport: «Non posso accettare che De Zerbi dica di aver saputo dal preparatore dei portieri che il suo portiere non gradiva che in barriera ci fosse il c - facebook.com facebook

Caso Cloudflare, Capitanio (Agcom): la tutela del diritto d’autore non è censura x.com