Internet Mochi Asl Rm1 | Parlare ai giovani con loro linguaggio su importanza salute mentale

I giovani devono sentirsi coinvolti quando si parla di salute mentale. Mochi, rappresentante dell’Asl Rm1, ha detto che per aiutare i ragazzi bisogna usare il loro linguaggio. Solo così si può far capire loro quanto sia importante prendersi cura di sé.

“Per riuscire ad avvicinare con appropriatezza i giovani ai servizi giusti è fondamentale riuscire a parlare il loro linguaggio. Video come quelli realizzati dagli studenti nell’ambito del progetto con Fondazione Msd sulla salute dei giovani e la salute mentale servono proprio a questo scopo: utilizzare un linguaggio che sia comune e faccia comprendere, sia a chi parla che al destinatario, l'importanza di alcune scelte di vita”. Lo ha detto Roberta Mochi, capo ufficio stampa Asl Roma 1, alla presentazione del progetto CAREmotions, nato dalla collaborazione tra Fondazione Msd e Naba, Nuova Accademia di Belle Arti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Mochi dell’Asl Rm1 spiega che il progetto CAREmotions serve a coinvolgere i giovani sui temi di salute.

Gli studenti del Triennio di Cinema e Animazione della Naba di Milano stanno dando voce ai giovani sui temi della salute mentale.

