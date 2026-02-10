Mochi Asl Rm1 | Con CAREmotions avviciniamo i giovani ai temi di salute

Da webmagazine24.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mochi dell’Asl Rm1 spiega che il progetto CAREmotions serve a coinvolgere i giovani sui temi di salute. Mochi sottolinea che, anche se i servizi sono disponibili, molti ragazzi non sono abituati a relazionarsi con la sanità pubblica. L’obiettivo è avvicinarli e far conoscere meglio le risorse a loro disposizione.

(Adnkronos) – "CAREmotions è un progetto molto importante perché raggiungere i giovani è sempre più complicato: non tutti i ragazzi sono abituati a relazionarsi con la sanità pubblica, benché noi offriamo molti servizi anche per loro. Questo avviene perché la società li ha abituati ad essere distanti dalle istituzioni e questo comporta una perdita nel. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Approfondimenti su Mochi Asl Rm1

Internet, 8 giovani su 10 cercano online informazioni di salute, al via CAREmotions

Quattro giovani su dieci cercano ogni giorno notizie sulla salute su internet.

Salute: intergruppo parlamentare 'Benessere acustico', 'impegno su temi salute uditiva'

È stato istituito l'Intergruppo parlamentare 'Benessere acustico', un organismo trasversale dedicato a sensibilizzare e promuovere iniziative sulla salute uditiva, la qualità dell'ambiente acustico e l'effetto del rumore sulla qualità della vita.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mochi Asl Rm1

mochi asl rm1 conMochi (Asl Rm1): Con CAREmotions avviciniamo i giovani ai temi di salute'Necessario parlare il loro linguaggio per affrontare l'importanza della salute mentale e di alcune scelte di vita' ... adnkronos.com

Quintavalle (Asl Rm1): Scambio intergenerazionale per odontoiatra del futuroGuideremo dei giovani in uno scambio intergenerazionale per costruire l'odontoiatria del futuro. Faremo non solo orientamento e formazione, ma anche tirocini pratici valutativi, quindi ... adnkronos.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.