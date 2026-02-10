Da quando gioca con l’Inter, Luis Henrique è diventato un vero talismano. In campo, l’ex Marsiglia non ha mai perso. Con 13 partite da titolare, la squadra ha raccolto 12 vittorie e un pareggio contro il Napoli, senza mai subire sconfitte. Nonostante le critiche, i numeri parlano chiaro: il brasiliano si rivela un elemento fondamentale per i nerazzurri.

La missione-conquista non è ancora completata, ma "Gigi" Henrique, piano piano, si sta prendendo l'Inter. Il brasiliano deve ancora scrollarsi di dosso un po' di quella timidezza che ne ha condizionato l'avvio di stagione, però con il trascorrere dei mesi sta diventando sempre più determinante per la squadra di Chivu. Non è un caso che "grazie" all'infortunio di Dumfries, Luis Henrique sia diventato di fatto un intoccabile del tecnico nerazzurro. Senza l'olandese (che ne avrà ancora per un po'), gioca lui. Qui non ci piove. Un po' per carenza di alternative, ed è vero pure questo, ma soprattutto per la diligenza con cui l'ex Marsiglia interpreta il ruolo di esterno destro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, talismano Luis Henrique! Con il brasiliano in campo Chivu non perde mai

Dopo la prestazione deludente di Luis Henrique contro il Pisa, l'Inter ha deciso di escluderlo dalla rosa.

Luis Henrique sta conquistando i tifosi dell'Inter, ma non tutti sono convinti.

