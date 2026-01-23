Esce Luis Henrique entra l' Inter | anche Chivu boccia il brasiliano E ora che succede?

Dopo la prestazione deludente di Luis Henrique contro il Pisa, l’Inter ha deciso di escluderlo dalla rosa. La partita, durata 34 minuti, ha evidenziato le difficoltà dell’attaccante brasiliano, confermando le valutazioni negative di Chivu. Con l’ingresso di Dimarco, la squadra ha mostrato un atteggiamento diverso, lasciando aperta la questione sul futuro di Luis Henrique e sulle prossime strategie di mercato dell’Inter.

Una mezz’ora potrà davvero fotografare una stagione? Risposta semplice: sì, se il protagonista della storia si chiama Luis Henrique. Disastroso, dannoso, mai all’altezza di chi titolare nell’Inter lo è per qualità e non per necessità. La partita del brasiliano contro il Pisa (a dire il vero solo 34') conferma una volta per tutta la totale inadeguatezza dell’ex Marsiglia, entrato nelle gerarchie di Chivu a causa del lungo infortunio di Dumfries e rimasto dentro le rotazioni sempre - e solo - a causa del ko dell’olandese. Luis Henrique ha lasciato il campo addirittura al 34’ sul momentaneo 0-2 in favore del Pisa, quando l’esasperazione di Chivu ha raggiunto il punto di non ritorno: dentro Dimarco nonostante l’iniziale scelta di fare turnover e rigore procurato dall'Inter una manciata di minuti dopo proprio sugli sviluppi di un tiro pericoloso dell’esterno mancino, che poco più tardi ha servito a Lautaro anche l’assist per il 2-2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Esce Luis Henrique, entra l'Inter: anche Chivu boccia il brasiliano. E ora che succede? Leggi anche: Inter, scatta l’ora di Luis Henrique: il brasiliano titolare a Pisa Leggi anche: Chivu boccia Luis Henrique, Inter pronta a cederlo a gennaio: le ultime | CM.IT La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Inter - Arsenal (1-3) Champions League 2025; Rivivi il LIVE! Inter-Arsenal 1-3; Udinese-Inter, le pagelle: Akanji centrocampista da 7. Atta colpevole, 5; Live - Udinese-Inter 0-0, 8': subito grande occasione per Lautaro, poi Dimarco sfiora la rete in acrobazia. Inter shock, Chivu toglie subito Luis Henrique: fuori al 34', entra DimarcoSegui qui la diretta testuale di Inter-Pisa su TuttoMercatoWeb.com L'Inter è sotto shock: a San Siro conduce il Pisa per 0-2. E Chivu prende. tuttomercatoweb.com INTER-PISA 0-2 (33'): CAMBIO INTER Esce Luis Henrique Entra Dimarco - facebook.com facebook Ha appena distrutto Luis Henrique in una partita in cui non era il peggiore. Chivu oggi ne esce malissimo. #InterPisa x.com

