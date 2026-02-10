Inquinamento dell' aria Trieste e Gorizia le migliori in Fvg

Trieste e Gorizia si confermano le città più pulite in Friuli Venezia Giulia, secondo il nuovo rapporto di Legambiente. La situazione complessiva è leggermente migliorata, ma gli esperti avvertono che bisogna fare di più per invertire davvero la tendenza. La qualità dell’aria resta un problema, e le autorità sono chiamate a intervenire senza perdere tempo.

La situazione è in lieve miglioramento, ma per invertire la rotta serve fare di più. È questo il monito di Legambiente, che ha redatto, come ogni anno, il report sulla qualità dell'aria nelle città italiane. Al momento solo 13 centri urbani sono fuorilegge, e tra questi nessuno è in Friuli.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Trieste Gorizia Inquinamento, ingegneri Firenze: “Le priorità per migliorare la qualità dell'aria” L’inquinamento dell’aria rappresenta una sfida crescente per Firenze. Inquinamento dell’aria, qualità pessima a inizio anno: le città più inquinante La qualità dell’aria nelle città italiane rimane una sfida significativa, nonostante i miglioramenti registrati nel 2025 rispetto agli anni precedenti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Trieste Gorizia Argomenti discussi: Inquinamento dell'aria, Trieste e Gorizia le migliori in Fvg; Qualità dell’aria in Fvg: promossi oggi ma fuorilegge per il 2030. Le città più a rischio; Due maxi trasformatori da 50 tonnellate a Trieste; Smart Grid, due trasformatori da oltre 50 tonnellate arrivano di notte alla cabina primaria di Roiano. Inquinamento dell'aria, Trieste e Gorizia le migliori in FvgCriticità per alti livelli di biossido di azoto nel capoluogo giuliano. L'associazione ambientalista ha pubblicato l'annuale report sulla qualità dell'aria nelle città italiane, in lieve miglioramento ... triesteprima.it Inquinamento dell’aria: è allarme in EuropaUno studio presentato oggi a Monaco, in occasione dell’apertura del congresso della European Respiratory Society, ribadisce i pericoli dell’inquinamento. A rischio soprattutto bambini e adulti obesi. quotidianosanita.it INQUINAMENTO: GLI SFORZI DEI COMUNI VANNO SOSTENUTI DA MASSICCIO INVESTIMENTO REGIONALE IN TPL Verona, 10 febbraio 2026. I dati dell’ultimo rapporto Mal’Aria di Città 2026 pur mostrando anche in Veneto un lento miglioramento di alcu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.