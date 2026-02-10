Innovazione motori e ambiente | la nuova F1 raccontata dalla Racing Bulls

La Formula 1 si prepara a tornare con molte novità per il 2026. Mercoledì 25 febbraio, il Teatro Masini ospiterà un evento dove si parlerà di motori, innovazioni e nuove regole. L’obiettivo è avvicinare il pubblico a un mondo in continua evoluzione, tra tecnologie più pulite e cambiamenti nelle vetture. La stagione si avvicina e gli appassionati sono già in attesa di scoprire cosa cambierà sulle piste.

La Formula 1, ormai prossima al ritorno alle gare, sta cambiando volto. Per raccontarne le novità previste per la stagione 2026, mercoledì 25 febbraio il Teatro Masini ospiterà un talk che porta i motori, le innovazioni e le nuove regole direttamente al pubblico. La serata, intitolata "Racing.

