Indonesia says proposed Gaza peacekeeping force could total 20,000 troops

L’Indonesia ha annunciato che potrebbe contribuire con fino a 8.000 soldati a una forza di pace internazionale proposta per la Striscia di Gaza. La proposta prevede un contingente totale di circa 20.000 truppe, ma ancora non è chiaro quando e come questa operazione potrebbe partire. La notizia arriva mentre aumentano le tensioni nella regione e si cercano soluzioni diplomatiche per fermare il conflitto.

The spokesman said, however, that no deployment terms or areas of operation had been agreed. Prabowo has been invited to Washington later this month for the first meeting of U.S. President Donald Trump’s Board of Peace. The Southeast Asian country last year committed to ready 20,000 troops for deployment for a Gaza peacekeeping force, but it has said it is awaiting more details about the force’s mandate before confirming deployment. “The total number is approximately 20,000 (across countries) . it is not only Indonesia,” presidential spokesman Prasetyo Hadi told journalists on Tuesday, adding that the exact number of troops had not been discussed yet but Indonesia estimated it could offer up to 8,000. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Indonesia says proposed Gaza peacekeeping force could total 20,000 troops Approfondimenti su Indonesia Gaza South Africa to withdraw its troops from UN peacekeeping mission in Congo La notizia ufficiale è arrivata: il governo sudafricano ha deciso di ritirare le truppe dalla missione di pace delle Nazioni Unite in Congo. Asia colpita da inondazioni e frane, oltre 1.000 vittime: Sri Lanka e Indonesia in ginocchio La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. DK PBB Setujui Pasukan ke Gaza, Pakar Ingatkan Skenario Buruk saat RI Siap Kirim 20 000 TNI Ultime notizie su Indonesia Gaza Indonesia says proposed Gaza peacekeeping force could total 20,000 troopsA proposed multinational peacekeeping force for Gaza could total about 20,000 troops, with Indonesia estimating it could contribute up to 8,000, President Prabowo Subianto’s spokesman said on Tuesday. straitstimes.com In Indonesia anche la pioggia ha un ruolo speciale nel viaggio A febbraio i temporali tropicali arrivano all’improvviso, trasformano il cielo, esaltano il verde della giungla e poi, spesso, lasciano di nuovo spazio al sole. C’è chi li guarda al riparo da una vera - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.