Incidente a Torino | scontro tra auto e furgone la macchina si schianta contro il semaforo e lo piega

Stamattina a Torino, alle 6:50, si è verificato un incidente in corso Venezia, all’incrocio con via Sospello. Un’auto e un furgone sono entrati in collisione, causando la rottura di un semaforo, che è stato piegato dall’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità per gestire la situazione e valutare eventuali danni o feriti.

Incidente all'alba di oggi, 8 gennaio, a Torino. Intorno alle 6:50, un'auto e un furgone si sono scontrati in corso Venezia, all'altezza dell'incrocio con via Sospello. Il semaforo piegato. Dopo lo scontro, la vettura è finita contro il semaforo, piegandolo e mandandolo fuori uso.

