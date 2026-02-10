Un incidente sulla Sp 2 ha portato alla morte di Tony Valicenti, 54 anni, questa mattina. L’operaio lavorava alla Candy e si sentiva male mentre era in strada. La sua famiglia ora riceve aiuto da colleghi e amici, che hanno attivato una colletta per sostenere i figli e la moglie. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Tony, colpita da questa perdita improvvisa.

L’incidente sulla Sp 2, dopo un malore. Una vita spezzata, a 54 anni e ora colleghi di Tony Valicenti, operaio alla Candy, raccolgono fondi per la famiglia. A promuoverla, anche Fiom, era un vecchio iscritto. "La sua scomparsa ha lasciato un dolore profondo e un vuoto enorme in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui tanti anni di lavoro e di vita – dicono gli ex compagni di linea –. Con questa iniziativa vogliamo esprimere in modo concreto la nostra vicinanza e il nostro affetto alla moglie e ai suoi figli, ancora così giovani. Stanno affrontando un momento difficile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente fatale, colletta in fabbrica. Solidarietà per la famiglia di Tony

Approfondimenti su Candy Valicenti

Il supermercato Vinci di via Garibaldi a Messina ospita la colletta alimentare “Amiamo… donando”, promossa dal gruppo “Padre Nostro… Padre di tutti”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Candy Valicenti

Argomenti discussi: Incidente fatale, colletta in fabbrica. Solidarietà per la famiglia di Tony.

Incidente fatale, colletta in fabbrica. Solidarietà per la famiglia di TonyL’operaio di 54 anni della Candy era stato stroncato da un infarto nel tragitto fra casa e luogo di lavoro. La raccolta fondi della Cgil: Vogliamo esprimere il nostro affetto alla moglie e ai figli, ... ilgiorno.it

Incidente fatale per il bergamasca di Villa d’Almè, che era figura di spicco del motorally italiano. La notizia è arrivata a Dakhla, nel sud del Sahara occidentale, meta della giornata di riposo della competizione facebook