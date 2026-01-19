Amiamo… donando | solidarietà concreta e partecipazione per la colletta alimentare

Il supermercato Vinci di via Garibaldi a Messina ospita la colletta alimentare “Amiamo… donando”, promossa dal gruppo “Padre Nostro… Padre di tutti”. Un'iniziativa che mira a sostenere le persone in difficoltà attraverso la partecipazione attiva della comunità. Un gesto semplice, ma significativo, per promuovere solidarietà concreta e condividere valori di attenzione e responsabilità verso chi ha bisogno.

Il supermercato Vinci di via Garibaldi a Messina si è trasformato in un vero e proprio punto di incontro e condivisione grazie alla colletta alimentare “Amiamo. donando”, promossa dal gruppo “Padre Nostro. Padre di tutti”. Sabato 17 gennaio i, dalle 9 alle 20, cittadini e volontari si sono.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Colletta alimentare di Gioventù Nazionale, grande partecipazione nei punti vendita cittadini Leggi anche: Colletta alimentare, un weekend all'insegna della solidarietà: raccolte 64 tonnellate in tutta la provincia Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Che questo Anno Nuovo porti salute, serenità e, soprattutto, tanti momenti di qualità da vivere con chi amiamo e da donare a chi è fragile. Che possiamo trovare la forza di essere vicini e di costruire insieme un futuro più umano. Buon 2026 @inprimopiano - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.