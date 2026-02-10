Incendiava le auto di un parcheggio per soddisfazione personale a Biella arrestato un 45enne

Questa mattina a Biella è stato arrestato un uomo di 45 anni, accusato di aver dato fuoco a diverse auto in un parcheggio. L'uomo ha confessato di aver incendiato le vetture per semplice soddisfazione personale. Le forze dell'ordine hanno intercettato e fermato il sospettato dopo alcune indagini. Ora si attende che venga formalizzata l'accusa e che si chiariscano i motivi dietro i roghi.

Auto incendiate a Biella Le indagini sono partite a seguito del primo episodio avvenuto a fine gennaio, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che avevano avvolto tre autovetture parcheggiate in vicolo Galeazzo. Fin da subito gli investigatori hanno escluso l'ipotesi di un guasto accidentale, sospettando invece la mano di un piromane. Pochi giorni dopo il primo rogo un altro incendio ha coinvolto diversi veicoli in via Marconi. Questo secondo episodio ha dato una svolta decisiva alle indagini, permettendo agli agenti di restringere il campo dei sospetti. Grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina e alle testimonianze raccolte da alcuni cittadini, il cerchio si è stretto attorno a un uomo di circa 45 anni residente proprio a Biella.

