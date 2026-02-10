In Stellantis non avranno più neanche lo smart working

Stellantis ha deciso di eliminare lo smart working a partire dal 2027. I dipendenti dovranno tornare a lavorare in ufficio, lasciando alle spalle le possibilità di lavorare da remoto. La scelta arriva in un momento difficile per l’azienda, che sta affrontando una crisi pesante e ora si prepara a tornare alla normalità pre-pandemia. I lavoratori sono già in allarme, perché questa decisione cambia completamente le modalità di lavoro a cui si erano abituati negli ultimi anni.

Oltre a sopportare gli effetti di una crisi disastrosa, dal 2027 i dipendenti dovranno anche tornare a lavorare sempre in presenza L’amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa ha comunicato ai lavoratori e ai sindacati che dal 2027 tutti i dipendenti dell’azienda in Italia dovranno tornare a lavorare fissi in azienda. Stellantis, la multinazionale nata nel 2021 dalla fusione tra la ex Peugeut Citroen e la ex Fiat, torna così molto indietro rispetto al modello di smart working che era stato implementato a partire dalla pandemia e di cui era molto entusiasta il precedente amministratore delegato Carlos Tavares (che si è dimesso poco più di un anno fa). 🔗 Leggi su Ilpost.it

