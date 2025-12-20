A quasi 6 anni dall’inizio della pandemia di Covid, il lavoro in Italia ha cambiato pelle in modo profondo e irreversibile. Alcune trasformazioni, inizialmente adottate come risposta emergenziale, si sono consolidate fino a diventare elementi strutturali dell’organizzazione aziendale. Tra queste, lo smart working occupa un posto centrale. Dai dati dell’indagine sul lavoro elaborata da Confindustria, infatti, il lavoro agile non è più un’eccezione, ma una modalità operativa stabilmente presente in circa un terzo delle imprese italiane. Un livello 4 volte superiore rispetto al periodo pre-pandemico, quando a utilizzarlo era poco più dell’8% delle aziende. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lo smart working è strutturale per oltre un terzo delle aziende italiane

Leggi anche: Smart working, banche e assicurazioni frenano: oltre 2.000 rientrano in ufficio

Leggi anche: Dopo Salvini e lo smart working un'altra tegola sui ristoranti: l'Ozempic

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lo smart working è strutturale per oltre un terzo delle aziende italiane - Resta l’allarme assunzioni: il 67,8% non trova personale qualificato ... quifinanza.it