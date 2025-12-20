Lo smart working è strutturale per oltre un terzo delle aziende italiane

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi 6 anni dall’inizio della pandemia di Covid, il lavoro in Italia ha cambiato pelle in modo profondo e irreversibile. Alcune trasformazioni, inizialmente adottate come risposta emergenziale, si sono consolidate fino a diventare elementi strutturali dell’organizzazione aziendale. Tra queste, lo smart working occupa un posto centrale. Dai dati dell’indagine sul lavoro elaborata da Confindustria, infatti, il lavoro agile non è più un’eccezione, ma una modalità operativa stabilmente presente in circa un terzo delle imprese italiane. Un livello 4 volte superiore rispetto al periodo pre-pandemico, quando a utilizzarlo era poco più dell’8% delle aziende. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

lo smart working 232 strutturale per oltre un terzo delle aziende italiane

© Quifinanza.it - Lo smart working è strutturale per oltre un terzo delle aziende italiane

Leggi anche: Smart working, banche e assicurazioni frenano: oltre 2.000 rientrano in ufficio

Leggi anche: Dopo Salvini e lo smart working un'altra tegola sui ristoranti: l'Ozempic

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

smart working 232 strutturaleLo smart working &#232; strutturale per oltre un terzo delle aziende italiane - Resta l’allarme assunzioni: il 67,8% non trova personale qualificato ... quifinanza.it

Da smart working strutturale 93mila occupati in meno e chiusura per 21mila attività - Se da una parte lo smart working strutturale taglia i costi per le aziende e fa risparmiare le famiglie, dall’altra mette a rischio posti di lavoro. ilsole24ore.com

"Nell’Unione dei Comuni lo smart working deve diventare strutturale" - Lo smart working, o lavoro agile, dopo il fondamentale ruolo che ha avuto nel periodo della pandemia, potrebbe diventare un elemento strutturale dell’organizzazione dell’Unione dei Comuni, ... ilrestodelcarlino.it

Espionnage, sanctions et 5G : les secrets de la guerre contre Huawei - Documentaire Monde - MDW

Video Espionnage, sanctions et 5G : les secrets de la guerre contre Huawei - Documentaire Monde - MDW

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.