Da’Vine Joy Randolph | Nella vita non esiste un solo grande amore La mia anima gemella può essere mia madre il mio cane un amico non solo un partner

Vanityfair.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da’Vine Joy Randolph condivide la sua visione dell’amore e della felicità, sottolineando che nella vita non si limita a un unico grande amore. Attrice premiata con l’Oscar, riflette sull’importanza delle relazioni diverse, dall’amore famigliare a quello per gli animali, e apprezza l’attenzione crescente delle nuove generazioni alla salute mentale e alla cura di sé.

Dall’Oscar a Eternity, l’aldilà, i molti amori della vita e le seconde possibilità, l'attrice racconta la sua idea di felicità e guarda alle nuove generazioni con ammirazione: «Sono molto attente alla salute mentale e alla cura di sé. Hanno vent’anni e dicono: “Sono stanca, vado alla spa”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it

