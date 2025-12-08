Da’Vine Joy Randolph | Nella vita non esiste un solo grande amore La mia anima gemella può essere mia madre il mio cane un amico non solo un partner

Da’Vine Joy Randolph condivide la sua visione dell’amore e della felicità, sottolineando che nella vita non si limita a un unico grande amore. Attrice premiata con l’Oscar, riflette sull’importanza delle relazioni diverse, dall’amore famigliare a quello per gli animali, e apprezza l’attenzione crescente delle nuove generazioni alla salute mentale e alla cura di sé.

Dall'Oscar a Eternity, l'aldilà, i molti amori della vita e le seconde possibilità, l'attrice racconta la sua idea di felicità e guarda alle nuove generazioni con ammirazione: «Sono molto attente alla salute mentale e alla cura di sé. Hanno vent'anni e dicono: "Sono stanca, vado alla spa"».

