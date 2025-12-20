Dipendenti comunali Saluto alle nuove leve e omaggi ai pensionati

Scambio di auguri con benvenuto ai nuovi assunti e ringraziamento speciale – e più che mai meritato – a Palazzo Pretorio per i dipendenti che nel corso del 2025 hanno raggiunto l'età della pensione. Il sindaco Marco Scaramellini, presente con l'assessore al Personale Lorena Rossatti e i colleghi Carlo Mazza, Michele Diasio, Ivan Munarini, Maurizio Piasini, Raffaella Volpatti e Simone Del Marco, nel proprio intervento ha voluto ricordare con orgoglio il primato di Sondrio su 112 capoluoghi di provincia nella speciale classifica del Sole 24 ore sulla qualità amministrativa. "Questa graduatoria - ha detto - deve essere fonte di soddisfazione, perché i dati certificano che stiamo facendo bene, ma senza distoglierci dall'obiettivo di migliorare sempre nell'interesse del cittadino".

