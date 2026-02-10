In Italia rischio di gruppi anarchici dall' estero L' allarme di Giubilei
Francesco Giubilei solleva un allarme: in Italia potrebbe arrivare un’ondata di gruppi anarchici provenienti dall’estero. Il giornalista evidenzia come ci siano segnali che indicano possibili infiltrazioni dall’Europa, con rischi di tensioni crescenti nel paese.
Francesco Giubilei lancia l'allarme sul rischio che arrivino in Italia gruppi anarchici dal resto d'Europa. Se n'è parlato nel corso della puntata di 4 di sera in onda il 10 febbraio su Rete4. "C'è il rischio che arrivino in Italia gruppi anarchici, legati ai centri sociali anche dal resto d'Europa, per alimentare sempre di più la tensione" Francesco Giubilei a #4disera pic.twitter.com54vxeb8au8 — 4 di sera (@4disera) February 10, 2026 "Il rischio è che arrivino in Italia gruppi anarchici e insurrezionalisti legati ai centri sociali anche dal resto d'Europa per alzare sempre di più la tensione con atti di terrorismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
