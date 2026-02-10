Il week end del Tennistavolo Valdarno

Il fine settimana del Tennistavolo Valdarno si è concluso con risultati importanti. Nel weekend di sabato 7 e domenica 8 febbraio, i giocatori della squadra hanno portato a casa diverse vittorie nei campionati regionali. La partecipazione è stata intensa e i risultati hanno premiato l’impegno degli atleti locali. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con entusiasmo.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Fine settimana ricco di soddisfazioni per il tennistavolo valdarnese, protagonista assoluto nei campionati regionali disputati sabato 7 e domenica 8 febbraio. Per il secondo anno consecutivo, tutte e tre le squadre del territorio impegnate nei rispettivi tornei hanno conquistato una vittoria, confermando non solo l'ottimo momento di forma, ma anche la solidità di un movimento in costante crescita, capace di coniugare esperienza e giovani talenti. Nel campionato di C2, la formazione valdarnese centra un successo importante in trasferta, imponendosi per 5-2 sul campo del Tennistavolo Arezzo e consolidando così il secondo posto in classifica.

