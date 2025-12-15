Il Tennistavolo Valdarno si distingue nel weekend con due successi in trasferta, consolidando la propria posizione nel campionato. Le vittorie del 14 dicembre testimoniano il buon momento delle squadre e rafforzano le ambizioni per le prossime gare. Un risultato che sottolinea l’efficacia del lavoro e la determinazione del team in questa fase della stagione.

© Sport.quotidiano.net - Due vittorie nel week end per il Tannistavolo Valdarno

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Eccellente domenica di campionato per il Tennistavolo Valdarno, che ieri, 14 dicembre, porta a casa due importanti vittorie in trasferta, confermando l’ottimo stato di forma delle proprie formazioni. Successo sofferto ma pesantissimo per la squadra impegnata nel campionato di D2, che si impone per 5-4 sul difficile campo di Sesto Fiorentino. Una sfida combattuta punto a punto, decisa grazie alla grande prestazione di Francesco Martinino, autentico trascinatore dell’incontro con tre vittorie individuali. Fondamentali anche i contributi di William Deventi e Francesco Bagnolesi, che conquistano un punto ciascuno permettendo alla squadra valdarnese di chiudere l’incontro in proprio favore. Sport.quotidiano.net

Federico Ceolin ancora senza rivali: due giorni, due vittorie.?? Weekend perfetto, dominio totale.

Giovanili Catanzaro, due vittorie e due sconfitte nel weekend - Alle porte una doppia sfida alla Roma ed una trasferta calda ad Ascoli ... catanzaroinforma.it

Formula E, due vittorie per Cassidy su Jaguar a Londra - La Formula E, con le ultime due gare della stagione corse a Londra, nello scorso weekend, ha visto Porsche aggiudicarsi i titoli riservati ai team ed ai costruttori. ansa.it

Weekend giallorosso da incorniciare! Cinque partite: tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta: il Porta a Lucca continua a crescere, dentro e fuori dal campo. Volano gli Allievi, che centrano la quarta vittoria consecutiva e consolidano il secondo posto - facebook.com facebook

Il weekend perfetto! 4 vittorie, un pareggio e tanti sorrisi! Avanti Lazio! x.com