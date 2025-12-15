Due vittorie nel week end per il Tannistavolo Valdarno
Il Tennistavolo Valdarno si distingue nel weekend con due successi in trasferta, consolidando la propria posizione nel campionato. Le vittorie del 14 dicembre testimoniano il buon momento delle squadre e rafforzano le ambizioni per le prossime gare. Un risultato che sottolinea l’efficacia del lavoro e la determinazione del team in questa fase della stagione.
Arezzo, 15 dicembre 2025 – Eccellente domenica di campionato per il Tennistavolo Valdarno, che ieri, 14 dicembre, porta a casa due importanti vittorie in trasferta, confermando l’ottimo stato di forma delle proprie formazioni. Successo sofferto ma pesantissimo per la squadra impegnata nel campionato di D2, che si impone per 5-4 sul difficile campo di Sesto Fiorentino. Una sfida combattuta punto a punto, decisa grazie alla grande prestazione di Francesco Martinino, autentico trascinatore dell’incontro con tre vittorie individuali. Fondamentali anche i contributi di William Deventi e Francesco Bagnolesi, che conquistano un punto ciascuno permettendo alla squadra valdarnese di chiudere l’incontro in proprio favore. Sport.quotidiano.net
