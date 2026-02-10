Oggi alle 16, nella sala dell’Arengo del Municipio, si tiene un incontro sul viaggio degli uomini nel Neolitico. Il gruppo ‘Caschi Blu della Cultura’ e il museo civico di ‘Storia Naturale’ approfondiscono come genetica e archeologia raccontano le migrazioni di quel periodo. Un appuntamento aperto a tutti, con l’obiettivo di mettere insieme i dati ottenuti da due discipline diverse.

Oggi, alle 16, nella sala dell’Arengo in Municipio, il gruppo ‘Caschi Blu della Cultura’ con il museo civico di ‘Storia Naturale’ organizzano un nuovo appuntamento dal titolo ‘ Le migrazioni neolitiche: dati genetici ed archeologici a confronto ’. Relatrice sarà la professoressa Annaluisa Pedrotti. L’uomo è da sempre stato ‘migrante’. Quali erano i motivi che lo spingevano ad allontanarsi da un luogo ‘familiare’ per andare verso luoghi ignoti? Quali i pericoli? Agricoltura, caccia e nuove tecnologie, come hanno influenzato la vita degli uomini del neolitico? La ricerca genetica sta trovando risposte a molti di questi quesiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il viaggio degli uomini nel Neolitico. Genetica e archeologia a confronto

Approfondimenti su Neolitico Migrazioni

Nel sito delle Terme di Sorano, in provincia di Grosseto, è stato individuato un ritrovamento di grande importanza archeologica: una struttura termale risalente al Neolitico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Neolitico Migrazioni

Argomenti discussi: Il viaggio degli uomini nel Neolitico. Genetica e archeologia a confronto; Rileggiamo: Lungo viaggio verso la notte di O'Neill in teatro per la regia di Gabriele Lavia; Il difficile viaggio interculturale dei rifugiati nigeriani in Italia; Grimaldi Lines, torna la nave dei libri: ad aprile il viaggio letterario verso Barcellona.

Il viaggio degli uomini nel Neolitico. Genetica e archeologia a confrontoOggi, alle 16, in Municipio i ‘Caschi Blu della Cultura’ con il museo di Storia Naturale organizzano un nuovo incontro. ilrestodelcarlino.it

Giampaolo Talani il pittore degli uomini con la valigia nel vento di San VincenzoGiampaolo Talani è stato un pittore e scultore toscano di respiro internazionale, scomparso prematuramente nel 2018 ... intoscana.it

Nel video di oggi accompagniamo i bambini in un viaggio dal Paleolitico al Neolitico, per scoprire come vivevano gli esseri umani… ma soprattutto come si esprimevano attraverso l’arte. Dalle Antiche Veneri alle prime decorazioni, ieri mattina ne abbiamo facebook