Archeologia | scoperto a Sorano stabilimento termale del Neolitico

Nel sito delle Terme di Sorano, in provincia di Grosseto, è stato individuato un ritrovamento di grande importanza archeologica: una struttura termale risalente al Neolitico. Questa scoperta offre nuovi spunti sulla conoscenza delle pratiche di benessere e delle tecniche di costruzione dell’epoca, risalente all’ultimo periodo dell’età della pietra. Il ritrovamento rappresenta un elemento fondamentale per lo studio della storia antica della regione e delle sue popolazioni.

Ritrovamento di straordinario rilievo archeologico nel complesso delle Terme di Sorano, in provincia di Grosseto, dove gli archeologi hanno portato alla luce una struttura termale risalente al Neolitico (ultimo periodo dell'età della pietra, caratterizzato dall'uso della pietra levigata, durante il quale l'uomo viveva già in capanne). La scoperta, che getta nuova luce sull'uso delle acque termali in epoca preistorica, è il risultato di una collaborazione tra il presidente delle Terme, Luciano Calvani, e l'archeologo Stefano Giuntoli. Tutto è iniziato quasi per caso, racconta "Il Tirreno", durante un soggiorno alle terme di Giuntoli, che ha notato una grande cavità su un ripiano di travertino, nella zona soprastante il "Bagno dei Frati", vasca storica del XV secolo utilizzata in passato dai religiosi della vicina pieve di Santa Maria dell'Aquila.

Scoperto un sito neolitico al Bagno dei Frati di Sorano: è tra i più antichi d'Italia - A Sorano, nel grossetano, è stata fatta un'importante scoperta archeologica che ha riportato alla luce alle terme di Bagno dei Frati uno dei più antichi