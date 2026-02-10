Il Truculentus di Plauto in scena al teatro Fenaroli di Lanciano

Sabato sera il teatro Fenaroli di Lanciano apre le porte a “Truculentus”, la commedia di Plauto che torna in scena dopo tanto tempo. Lo spettacolo, diretto da Vincenzo Zingaro, vede sul palco un cast di attori pronti a portare in vita le battute e le situazioni della piece antica. La rappresentazione inizia alle 21 e promette di coinvolgere il pubblico con un mix di comicità e ritmo.

Sabato 14 febbraio, alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciao, va in scena "Truculentus", di T. M. Plauto; adattamento e regia Vincenzo Zingaro, in scena Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Rocco Militano, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè, Laura De Angelis, Giovanni Ribò, Mario Piana Musiche Giovanni Zappalorto. La compagnia Castalia, considerata una delle compagnie teatrali più prestigiose nell'allestimento di commedie classiche a livello nazionale, porta in scena il capolavoro della commedia classica "Ttruculentus" di T. M. Plauto, con l'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro. Pur considerato da Plauto uno dei suoi capolavori, il "Truculentus" è stato raramente rappresentato.

