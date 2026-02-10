Il sindaco Mario Pardini ha incontrato ieri il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Lucca, Salvatore Concolino, a Palazzo Orsetti. Concolino prende il posto di Nicola Ciannelli, che ha lavorato in città per otto mesi. La visita serve a mettere a punto i prossimi interventi e rafforzare la collaborazione tra le istituzioni.

Il sindaco Mario Pardini ha ricevuto ieri a Palazzo Orsetti il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Lucca, Salvatore Concolino, che sostituisce Nicola Ciannelli, in servizio nel capoluogo da 8 mesi. Il nuovo Comandante, 49 anni, ingegnere civile, sposato e padre di due figli, è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2008. Durante la sua carriera, ha prestato servizio operativo in numerose calamità, tra cui il terremoto dell’Emilia Romagna del 2012, il terremoto dell’Italia centrale e le recenti alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna. Concolino è anche referente per la Comunicazione in Emergenza del Corpo Nazionale e ha svolto una lunga attività nel campo della prevenzione incendi e dei rischi industriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sindaco Mario Pardini riceve il comandante dei vigili del fuoco

