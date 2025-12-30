Il Forlì in C cresce la media spettatori al Morgagni Il programma delle prossime gare dei biancorossi

Dopo la pausa natalizia, la Lega Pro ha annunciato il calendario delle prossime partite del Forlì in Serie C, girone B, fino a marzo. Cresce l’interesse attorno ai biancorossi, con una media spettatori in aumento al Morgagni. Di seguito, il programma completo delle gare, utile per seguire l’andamento della squadra e gli appuntamenti previsti nelle prossime settimane.

Dopo la sosta Natalizia la Lega Pro ha diramato il programma delle partite fino ai primi di marzo svelando quale sarà la collocazione degli impegni per il Forlì Calcio nel girone B. Con le prime quattro giornate del girone di ritorno già calendarizzate a partire dalla sfida di sabato 3 gennaio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

