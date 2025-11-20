Lele Adani, in un’intervista esclusiva, ha blindato la panchina di Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna, definendolo l’unico “condottiero” in grado di guidare il Napoli. L’opinionista ha attribuito il calo agli infortuni e ha bacchettato i calciatori scontenti. Annunciato inoltre Lorenzo Insigne come ospite speciale della tappa napoletana di “Viva el Tour”. L’analisi spietata dopo il ko del Dall’Ara: “Bologna è la partita più brutta dell’era Conte”. L’omaggio a Maradona nel quinto anniversario e il ritorno del Magnifico. Crisi Napoli? “Una sola parola: infortuni”. Il campionato ricomincia e il Napoli deve smaltire la tossina della brutta sconfitta di Bologna. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Adani avvisa lo spogliatoio del Napoli: “Senza Conte siete finiti. E lunedì porto Insigne”