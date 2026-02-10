Il patrimonio di Patrizia De Blanck la villa a Roma e le proprietà perdute | l'erede è la figlia Giada

Patrizia De Blanck lascia in eredità alla figlia Giada un patrimonio fatto di una villa a Roma, opere d'arte e oggetti antichi. La donna ha accumulato nel tempo una collezione di pezzi unici, tra arredi e oggetti di valore, che ora passano di mano alla figlia. La villa, situata nel cuore della capitale, rappresenta il bene più prezioso tra le proprietà che la donna ha perso nel corso degli anni.

Il patrimonio di Patrizia De Blanck tra la villa a Roma, opere d'arte, oggetti preziosi e arredi antichi. L'erede naturale è la figlia Giada.

