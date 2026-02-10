Il nostro matrimonio è finito L’annuncio improvviso sul volto di Affari Tuoi e la moglie

La notizia del divorzio di Affari Tuoi e sua moglie circola ormai da qualche ora. Nessun comunicato ufficiale, solo un annuncio improvviso e diretto sul volto del protagonista. La coppia si è lasciata senza grandi spiegazioni, lasciando i fan e gli spettatori sorpresi. La notizia si diffonde sui social, dove molti si chiedono cosa abbia portato a questa decisione.

La notizia è emersa in modo discreto, senza clamore, ma ha rapidamente attirato l’attenzione di chi segue il mondo dei social e della televisione. Il protagonista di Affari Tuoi e l’influencer non stanno più insieme, una separazione che riguarda due volti noti per motivi diversi e che coinvolge anche la sfera familiare, vista la presenza di un figlio piccolo. Nelle ultime ore, il racconto di questa rottura ha iniziato a circolare online, alimentato soprattutto dalle parole dirette della protagonista. Lui era finito sotto i riflettori poche settimane fa grazie alla sua partecipazione ad Affari Tuoi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ho passato un anno difficile”. Con queste parole Gregemamma annuncia la separazione da Francesco Rubino, ex pacchista di Affari Tuoi. Nessun dettaglio sulla rottura, una sola certezza, il figlio Greg resterà al centro di tutto. facebook