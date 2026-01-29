La Lombardia si riempie di milioni con il Gratta e Vinci. Sei biglietti vincenti portano in tasca circa 4 milioni di euro, e la regione si conferma il territorio più fortunato in Italia in questo settore. La corsa ai premi continua, mentre la caccia al jackpot del SuperEnalotto resta aperta.

Milano, 29 gennaio 2026 - Mentre continua la caccia al tesoro del SuperEnalotto che questa sera, giovedì 29 gennaio, mette in palio un jackpot per il "6" di 112 milioni e 500mila euro ( controlla se hai vinto ), la Lombardia è la regina del Gratta e Vinci con sei delle vincite più alte per 4 milioni totali. LOTTO - GRATTA E VINCI - LOTTERIE - VINCITA - RICEVITORIA - TABACCHI - Colpo grosso. La vincita più alta. di 2 milioni di euro, è stata ottenuta a Cusano Milanino, in provincia di Milano, grazie ad un tagliando – segnala Agimeg – “Tombola Super”. A Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia e Pusiano, comune dell’hinterland di Como, dove sono state centrate due vincite da 500. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gratta e Vinci, pioggia di milioni sulla Lombardia. Ecco come e dove riscuotere

