Il depuratore del Milanese che diventa una bioraffineria | così si produce energia dai rifiuti liquidi

A Rozzano, nel Milanese, nasce una nuova soluzione per produrre energia. Cap Evolution, parte di Gruppo Cap, ha creato una bioraffineria urbana che trasforma i rifiuti liquidi in energia rinnovabile. La piattaforma tratta rifiuti speciali non pericolosi, offrendo un’alternativa più sostenibile per la gestione dei rifiuti in città.

Energia rinnovabile dai rifiuti. A Rozzano (Milano), Cap Evolution, società di Gruppo Cap che opera nei settori del waste, wastewater ed energy, ha sviluppato una nuova piattaforma dedicata al trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, dando vita a una bioraffineria urbana.

