Il depuratore del Milanese che diventa una bioraffineria | così si produce energia dai rifiuti liquidi
A Rozzano, nel Milanese, nasce una nuova soluzione per produrre energia. Cap Evolution, parte di Gruppo Cap, ha creato una bioraffineria urbana che trasforma i rifiuti liquidi in energia rinnovabile. La piattaforma tratta rifiuti speciali non pericolosi, offrendo un’alternativa più sostenibile per la gestione dei rifiuti in città.
Energia rinnovabile dai rifiuti. A Rozzano (Milano), Cap Evolution, società di Gruppo Cap che opera nei settori del waste, wastewater ed energy, ha sviluppato una nuova piattaforma dedicata al trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, dando vita a una bioraffineria urbana. L’intervento.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondimenti su Rozzano Milano
Il depuratore di Rozzano diventa bioraffineria e produrrà gas ed energia per gli impianti di riscaldamento
Il depuratore di Rozzano si trasforma in una bioraffineria, capace di produrre energia e biogas dai rifiuti solidi e liquidi.
“Potters”, energia dai fanghi di depurazione: così Graded trasforma i rifiuti in valore
Ultime notizie su Rozzano Milano
Argomenti discussi: Fosforo da acque reflue: progetto milanese trasforma scarto in materia prima critica.
Auteri: “A Sortino gestione del depuratore senza rotazione” LEGGI SU https://www.wltv.it/auteri-a-sortino-gestione-del-depuratore-senza-rotazione/ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.