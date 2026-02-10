Il carabiniere ferito racconta l' inseguimento | Mi ha sferrato un pugno poi la colluttazione
Un carabiniere ferito racconta l’inseguimento avvenuto stanotte. Dice di aver percorso circa un chilometro e mezzo dietro al sospetto. Alla fine, l’uomo gli ha sferrato un pugno in faccia e sono scoppiati in una colluttazione. Il militare è rimasto leggermente ferito, ma ha comunque portato a termine l’operazione. La scena si è conclusa con l’arresto dell’uomo, ancora sotto shock per quanto accaduto.
“Ci siamo fatti circa un chilometro e mezzo. Alla fine mi ha sferrato un pugno in faccia. Poi è nata una colluttazione”. Da una stanza del reparto di Ortopedia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, il brigadiere capo Donato Russo, residente a San Pietro Vernotico, in servizio presso la Sezione.🔗 Leggi su Brindisireport.it
