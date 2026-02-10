Il campione Luca Rambaldi accende il braciere

Ferrara si accende di emozione. La città ha vissuto una serata speciale mercoledì 7 gennaio, quando la Fiamma Olimpica ha attraversato le strade, attirando centinaia di persone. Tra loro c’era anche il campione Luca Rambaldi, che ha acceso il braciere e dato il via a questo evento che ha coinvolto tutta la comunità. La gente si è radunata per seguire ogni passo della fiaccola, sotto un cielo che si è acceso di luci e entusiasmo.

La Fiamma Olimpica illumina Ferrara: cronaca testimonianze di una serata straordinaria Mercoledì 7 gennaio, Ferrara ha vissuto un momento di profonda partecipazione storica e sportiva: il passaggio della Fiamma Olimpica. Il fuoco, diretto verso l'inaugurazione di Milano-Cortina 2026, ha illuminato la città dopo migliaia di chilometri. Il tragitto ha toccato i luoghi simbolo dell'identità ferrarese, con un momento toccante davanti al monumento dei Mutilati di Guerra in Piazzale Medaglie d'Oro, scelto per il messaggio di pace. La staffetta è proseguita lungo Corso Giovecca, sfiorando Piazza Ariostea, Palazzo dei Diamanti e il Duomo, fino a Piazza Castello con l'accensione del Braciere da parte del campione Luca Rambaldi.

