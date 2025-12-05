Milano-Cortina 2026 Mattarella accende il braciere celebrativo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha acceso, nel piazzale del Quirinale, il braciere celebrativo olimpico dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Alla presenza, tra gli altri, della premier Giorgia Meloni, dei presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, del presidente del Cio, Kirsty Coventry, dei ministri dello sport e delle infrastrutture, Andrea Abodi e Matteo Salvini e dei presidenti del Coni e del Cip, Luciano Buonfiglio e Giunio De Sanctis, il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, ha acceso - dalla fiamma custodita in una 'lanterna' arrivata ieri da Atene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere celebrativo

