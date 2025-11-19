Coppa Davis l’Italia è in semifinale Berrettini e Cobolli liquidano l’Austria ora la sfida al Belgio

L’Italia del tennis liquida senza problemi l’Austria nei quarti e vola in semifinale di Coppa Davis. Decisivi i due successi nell’arco di poche ore di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli nei due singolari. Nel primo match, il romano ha battuto in due set l’avversario Jurij Rodionov con il punteggio di 6-3, 7-6. Ininfluente l’interruzione per problemi tecnici di un quarto d’ora circa nel secondo set. Commosso alla fine del match Berrettini, che nell’ultimo biennio ha patito più di un guaio muscolare (e di una polemica): «C’è poco da dire, se non che mi siete mancati da morire. Questo è il motivo per cui gioco a tennis, per queste emozioni, questo pubblico, per giocare la Davis. 🔗 Leggi su Open.online