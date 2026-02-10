Il Biellese perde quattro Comuni montani

Il Biellese perde quattro Comuni montani. Valdengo, Occhieppo Inferiore, Quaregna-Cerreto e Lessona non sono più considerati comunità montane dopo la riforma approvata dal governo. La decisione è stata presa di recente, all’indomani di un accordo tra il ministro Roberto Calderoli e le Regioni.

Il Biellese dice addio a quattro comunità montane: Valdengo, Occhieppo Inferiore, Quaregna-Cerreto e Lessona non rientreranno più tra i Comuni considerati tali a seguito della recente riforma dei Comuni montani, accordo raggiunto tra il ministro Roberto Calderoli e le Regioni. La decisione, che arriva dopo lunghe trattative, ridisegna la mappa delle aree montane piemontesi, con un impatto significativo sul territorio biellese e sulle sue Unioni montane. La svolta si è concretizzata il 10 febbraio 2026, con la definizione dei nuovi parametri che fissano a 3.715 il numero di Comuni di montagna in Italia, una cifra superiore rispetto ai 2.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Biellese Comuni Comuni montani solo sopra i 600 metri. Rivolta dei sindaci del comuni montani: “Ci tolgono risorse” Classificazione comuni montani, la contrarietà dell'Unione Comuni Mugello Le tensioni esplodono nell’Unione Montana del Mugello in seguito alla proposta di classificazione dei comuni montani secondo la legge 1312025. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Biellese Comuni Argomenti discussi: La Roma frena e perde il quarto posto, l'Udinese vince 1 - 0; Il Biellese perde quattro Comuni montani; Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line. Il Biellese perde quattro Comuni montaniIl Biellese perde quattro Comuni montani. Si tratta di Valdengo, Occhieppo Inferiore, Quaregna-Cerreto e Lessona. laprovinciadibiella.it Leggi l'articolo - Altro sinistro, a Pettinengo perde il controllo dell'auto in discesa FOTO #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #pettinengo #carabinieri facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.