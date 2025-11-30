Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez già proiettati sul secondo figlio

Dopo la nascita della loro prima figlia, Clara Isabel, arrivata lo scorso 15 ottobre, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pensano già al secondo figlio. La coppia lo ha rivelato in una lunga intervista congiunta a Verissimo, la loro prima apparizione televisiva dopo il parto, spiegando di non voler aspettare troppo per allargare ulteriormente la famiglia. Un percorso difficile, poi la gioia travolgente. Il percorso per diventare genitori non è stato semplice. La piccola è nata grazie alla fecondazione assistita dopo cinque anni di tentativi naturali. “ Come tutte le cose belle si è fatta attendere e desiderare molto ”, ha detto Ignazio, facendo riferimento alle difficoltà nel concepimento. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez già proiettati sul secondo figlio

