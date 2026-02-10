I trattamenti nelle gemme di colore

La serata del 13 febbraio 2026, organizzata dal Gruppo Mineralogico e Paleontologico Euganeo, ha portato appassionati e esperti a parlare dei trattamenti nelle gemme di colore. Durante l’evento, sono state illustrate le tecniche usate per migliorare l’aspetto delle pietre preziose e come riconoscerle. Una serata dedicata a chi vuole capire meglio i trucchi dietro le gemme che vediamo in gioielleria.

il 13 febbraio 2026. Serata organizzata dal Gruppo Mineralogico e Paleontologico Euganeo dedicata per esplorare il mondo dei trattamenti nelle gemme di colore. Durante la serata, scopriremo come vengono migliorate e valorizzate le pietre preziose attraverso.

