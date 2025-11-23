8 gemme retro isekai che non hai mai sentito
Il genere isekai negli anime, anche noto come “portale verso un altro mondo”, ha radici profonde e una lunga storia che ne ha plasmato l’evoluzione. Pur essendo spesso associato a serie recenti e di grande successo come Re:Zero o Sword Art Online, il panorama retrospettivo rivela una serie di produzioni meno note ma fondamentali per comprendere le origini e le caratteristiche del genere. Questi titoli storici, spesso caratterizzati da tecniche di animazione meno evolute, dimostrano un alto livello di creatività e capacità di worldbuilding, rivelandosi ancora oggi delle vere e proprie gemme nascoste. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
