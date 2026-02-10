I sindacati di polizia | Le norme del decreto sono positive

La questione della sicurezza a Genova torna al centro del dibattito politico. I sindacati di polizia giudicano positivamente le nuove norme del decreto, mentre il confronto tra maggioranza e opposizione si accende sulle strategie per mantenere l’ordine pubblico. La dichiarazione del sindaco Silvia Salis ha riacceso le tensioni e riaperto il dibattito sulla relazione tra sicurezza, socialità e interventi istituzionali.

Il confronto politico sul tema della sicurezza resta centrale, soprattutto nelle grandi città. Le recenti dichiarazioni del sindaco di Genova Silvia Salis hanno riacceso il dibattito sul rapporto tra ordine pubblico, coesione sociale ed efficacia delle risposte istituzionali. Sul Decreto sicurezza e sulle criticità operative interviene Stefano Paoloni (foto), segretario generale del Sap – Sindacato autonomo di polizia. Paoloni, il sindaco di Genova ha sottolineato la necessità di tenere insieme ordine pubblico e giustizia sociale. È una chiave di lettura corretta del tema sicurezza? "È chiaro che la sicurezza non può essere considerata un problema esclusivo delle forze di polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il Decreto Sicurezza ha suscitato diverse reazioni politiche, con la sinistra che lo ha criticato aspramente, definendolo una sorta di statalismo autoritario e repressivo.

