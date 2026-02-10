I pacchi rifilati da Amazon nel labirinto dell’assistenza clienti

Amazon e le Poste italiane sanno tutto di noi, ma parlare con qualcuno quando serve è quasi impossibile. La maggior parte delle aziende online si riempie di sondaggi e chat automatizzate, ma quando si tratta di risolvere un problema urgente, trovare un numero verde o un’email diventa una vera sfida. Dopo vari tentativi, ci si ritrova a perdere tempo e a sperare in un po’ di fortuna. La frustrazione cresce, perché sembra che le aziende preferiscano rimanere invisibili invece di offrire un aiuto concreto.

L’azienda Usa e pure le nostre Poste o l’Inps sanno tutto di noi. Ma parlarci è un’impresa. Partiamo dalla fine: ma per quale motivo Amazon e tutti quelli che attraverso app e Web possono sapere tutto di me, dialogare ogni trenta secondi con me, ma io non posso parlare con loro quando mi serve? Ti abbuffano di customer care e test su «quanto siamo soddisfatti» ma se cerchi un numero verde o una mail per risolvere una urgenza sembra il segreto di Fatima. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I «pacchi» rifilati da Amazon nel labirinto dell’assistenza clienti Approfondimenti su Amazon Assistenza Natale, allerta pacchi Amazon che spariscono nel nulla: che fine fanno Cuarón, Amarcord nel futuro: Rimini premia il regista da Oscar. “Io, nel labirinto di Fellini” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Amazon Assistenza Argomenti discussi: I pacchi rifilati da Amazon nel labirinto dell’assistenza clienti. I piccoli pacchi sotto i 150 euro che arrivano da Paesi extra Ue saranno tassati: cosa cambiaAccordo raggiunto ieri dall’Ecofin sull’eliminazione dell’esenzione dei dazi doganali per i pacchi provenienti da Paesi extra Ue di valore inferiore ai 150 euro. Ora potrebbe arrivare un emendamento ... fanpage.it Pacchi cinesi: eliminata l'esenzione dai daziIl Consiglio UE ha eliminato l'esenzione dai dazi doganali per i pacchi con valore inferiore e 150 euro (quasi tutti quelli provenienti dalla Cina). I ministri dell’economia degli stati membri hanno ... punto-informatico.it Da venerdì 6 febbraio alle 10:00 apre DEALD – Affari Ogni Giorno! Pacchi Amazon persi o resi e pacchi non Amazon di ogni tipo, chiusi o aperti, venduti a peso. Ogni pacco è una sorpresa e può essere un affare! Centro Commerciale Petrocelli facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.