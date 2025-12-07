Cuarón Amarcord nel futuro | Rimini premia il regista da Oscar Io nel labirinto di Fellini
Rimini, 7 dicembre 2025 – Rimini, domenica sera. La città che ha dato i natali a Federico Fellini torna a specchiarsi nel suo mito accogliendo uno dei registi più visionari del nostro tempo: Alfonso Cuarón. Al Teatro Galli, tra il velluto rosso e le luci morbide, il cineasta messicano ha ricevuto il Fellini Rimini Award 2025, un premio che porta con sé l’eredità di un immaginario irripetibile. “Fellini e Cuarón hanno costruito un’opera che ispira gratitudine, restituendo speranza e fiducia negli esseri umani”, ha detto il sindaco Jamil Sadegholvaad consegnandogli il riconoscimento. Parole che hanno segnato l’apertura di una serata dedicata al rapporto tra memoria, visione e futuro del cinema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
AMARCORD RIMINI - Rimini è piccola, ma abbastanza estesa da farti ritardare a tutti gli appuntamenti, si trova fra Riccione (per un ... Lo riporta panorama.it
Rimini, In Fiera l'hotel del futuro - E a Rimini Fiera dove, dal 22 al 25 novembre, si tiene la 58a edizione di SIA GUEST, il Salone Internazionale dell'Accoglienza, patrocinato da Federalberghi e AIPI, Associazione ... Riporta tgcom24.mediaset.it
Diretta/ Rimini Milan Futuro (risultato finale 1-0): rossoneri ancora ko (Serie C, 23 Settembre 2024) - Termina la diretta del match valida per il match di Serie C Girone B tra il Rimini e il Milan Futuro. Segnala ilsussidiario.net