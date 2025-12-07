Rimini, 7 dicembre 2025 – Rimini, domenica sera. La città che ha dato i natali a Federico Fellini torna a specchiarsi nel suo mito accogliendo uno dei registi più visionari del nostro tempo: Alfonso Cuarón. Al Teatro Galli, tra il velluto rosso e le luci morbide, il cineasta messicano ha ricevuto il Fellini Rimini Award 2025, un premio che porta con sé l’eredità di un immaginario irripetibile. “Fellini e Cuarón hanno costruito un’opera che ispira gratitudine, restituendo speranza e fiducia negli esseri umani”, ha detto il sindaco Jamil Sadegholvaad consegnandogli il riconoscimento. Parole che hanno segnato l’apertura di una serata dedicata al rapporto tra memoria, visione e futuro del cinema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cuarón, Amarcord nel futuro: Rimini premia il regista da Oscar. “Io, nel labirinto di Fellini”