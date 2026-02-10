I nuovi gadget ufficiali della città di Udine

Questa mattina il Comune di Udine ha presentato i nuovi gadget ufficiali della città. Sono stati ideati per rafforzare l’immagine del territorio e saranno disponibili già da questa settimana, sia online che negli uffici comunali. La scelta dei design si ispira alla recente immagine coordinata, già mostrata nei mesi scorsi sui social, e punta a coinvolgere residenti e visitatori.

Il Comune di Udine annuncia l'uscita dei nuovi gadget ufficiali della città, ispirati alla nuova immagine coordinata presentata negli scorsi mesi e già protagonisti di un breve teaser lanciato sui canali social istituzionali. Nella serata di ieri, infatti, alcuni dei luoghi più iconici di Udine, dal Castello a piazza Libertà, sono diventati il palcoscenico di brevi anticipazioni che hanno svelato la grande novità dei gadget brandizzati. I gadget I nuovi prodotti riprendono i colori identitari della città, il bianco e il nero, e declinano la nuova immagine urbana in oggetti di uso quotidiano, pensati in primo luogo come strumenti di promozione e souvenir, ma anche come eleganti oggetti d'uso comune che permettono di portare sempre con sé la città di Udine.

