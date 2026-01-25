Cimento Invernale Città di Recco 2026 | tuffo in mare con premiazioni e gadget per tutti

Il Cimento Invernale Città di Recco 2026 si terrà domenica 1° febbraio, offrendo agli appassionati un’opportunità di partecipare a un tradizionale tuffo in mare. L’evento prevede premi e gadget per tutti i partecipanti, contribuendo a valorizzare questa pratica tipica della stagione invernale ligure. Un'occasione per vivere una giornata all’insegna della tradizione e del senso di comunità, nel rispetto della natura e delle pratiche sportive.

La stagione dei cimenti liguri prosegue domenica 1° febbraio con il Cimento Invernale Città di Recco. Ritrovo e iscrizioni dalle 10:30 presso la spiaggia centrale di Recco; alle ore 11:30 tuffo in mare, seguito da premiazioni e gadget per tutti. Il Cimento Città di Recco è organizzato dalla Pro.

