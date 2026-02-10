I giovani e il tabù della morte | Vogliamo affrontare il fine vita a scuola

I giovani vogliono parlare di fine vita a scuola. Un sondaggio rivela che quasi 8 adolescenti su 10 sono favorevoli a inserire questi temi nei programmi scolastici. Molti ritengono che si tratta di un argomento importante e che bisogna superare il tabù. Ora si cerca un modo per affrontare l’argomento in modo semplice e diretto, senza lasciarli nell’ignoranza o nel timore.

Firenze, 10 febbraio 2026 – La stragrande maggioranza degli adolescenti, quasi 8 su 10, vorrebbe che i temi del fine vita fossero affrontati a scuola. Lo dice la ricerca " Morte; solleviamo il velo " promossa dalla Fondazione Cure Palliative, per la quale sono stati intervistati 1.200 studenti. Dalla ricerca si evince che il tema della morte, benché fondante nell'esperienza umana, resta spesso escluso dai contesti educativi. Eppure, gli adolescenti vi si confrontano in forme sempre più precoci: non solo come evento esistenziale, ma come trauma vissuto, come perdita concreta, come pensiero ricorrente, come ipotesi estrema di fuga.

