Zerocalcare non partecipa a Più Libri Più Liberi | Non condivido spazi con i nazisti è un mio paletto Significa accettare che sono tutte opinioni uguali

Ilfattoquotidiano.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zerocalcare ha annunciato che non sarà alla fiera romana Più Libri Più Liberi. Dopo l’appello lanciato da oltre 80 autori, autrici, case editrici e personalità del mondo della cultura, rivolto all’Associazione Italiana Editori e firmato tra gli altri anche da Alessandro Barbero e Antonio Scurati, in cui si chiedevano spiegazioni sulla presenza tra gli stand della casa editrici Passaggio al Bosco, considerata vicina a idee che esaltano il nazifascismo e l’antisemitismo, il fumettista romano ha deciso di tirarsi fuori dalla kermesse. Con un video pubblicato sui suoi canali social, Zerocalcare ricostruisce le motivazioni che lo hanno portato a rinunciare alla fiera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Zerocalcare non partecipa a Più Libri Più Liberi: "Non condivido spazi con i nazisti, è un mio paletto. Significa accettare che sono tutte opinioni uguali"

