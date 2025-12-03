Zerocalcare non partecipa a Più Libri Più Liberi | Non condivido spazi con i nazisti è un mio paletto Significa accettare che sono tutte opinioni uguali
Zerocalcare ha annunciato che non sarà alla fiera romana Più Libri Più Liberi. Dopo l’appello lanciato da oltre 80 autori, autrici, case editrici e personalità del mondo della cultura, rivolto all’Associazione Italiana Editori e firmato tra gli altri anche da Alessandro Barbero e Antonio Scurati, in cui si chiedevano spiegazioni sulla presenza tra gli stand della casa editrici Passaggio al Bosco, considerata vicina a idee che esaltano il nazifascismo e l’antisemitismo, il fumettista romano ha deciso di tirarsi fuori dalla kermesse. Con un video pubblicato sui suoi canali social, Zerocalcare ricostruisce le motivazioni che lo hanno portato a rinunciare alla fiera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
