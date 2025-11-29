La caduta del Cardinale verde | chi è Yermak il fedelissimo di Zelensky travolto dagli scandali
Andriy Yermak ha attraversato la politica ucraina come una presenza silenziosa ma costante, capace di trasformarsi nel consigliere più ascoltato di Volodymyr Zelensky e nell’ingranaggio invisibile che, durante la guerra, teneva insieme diplomazia, strategia e potere. La sua parabola, costruita tra le stanze riservate dell’Ufficio presidenziale e le sale dei negoziati internazionali, si è incrinata nel momento in cui la lotta alla corruzione ha bussato alle porte più alte dello Stato. Poche ore dopo aver presentato le dimissioni dall'incarico, in seguito a una perquisizione nella sua abitazione, ha espresso la volontà di volersi recare a combattere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
