Honda crollo degli utili nel terzo trimestre | -61% Elettrico e mercati chiave sotto pressione

Honda chiude il terzo trimestre con un calo degli utili del 61%. La casa automobilistica giapponese annuncia una revisione delle strategie, soprattutto nel settore elettrico, dopo aver registrato perdite pesanti in mercati chiave come Nord America e Cina. La crisi si fa sentire e spinge l’azienda a rivedere i piani futuri.

Tokyo, 10 febbraio 2026 – Honda ha concluso il terzo trimestre dell’anno fiscale con una perdita operativa del 61%, un dato che costringe il colosso giapponese a una profonda revisione delle proprie strategie, in particolare nel settore dell’elettrico, a fronte di un mercato nordamericano in frenata e di una crescente competizione in Cina. La situazione finanziaria, aggravata dai dazi statunitensi e dai costi di ristrutturazione, segna una svolta difficile per l’azienda. I risultati del terzo trimestre, resi noti oggi, mostrano un crollo significativo degli utili, un evento insolito per Honda, che si è trovata a sottovalutare la rapidità dei cambiamenti in atto nel mercato automobilistico globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Unione Europea si trova sotto pressione per rivedere le proprie normative sulla mobilità elettrica, mentre la decarbonizzazione del settore automotive europeo fatica a decollare.

