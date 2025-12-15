Elettrico al palo | Ue sotto pressione per rivedere le regole

L'Unione Europea si trova sotto pressione per rivedere le proprie normative sulla mobilità elettrica, mentre la decarbonizzazione del settore automotive europeo fatica a decollare. Secondo uno studio della Fondazione Eni Enrico Mattei, le vendite di veicoli elettrici sono ancora basse e le infrastrutture non sono sufficientemente sviluppate per sostenere questa transizione.

Secondo un’analisi della Fondazione Eni Enrico Mattei, la decarbonizzazione dell’auto europea stenta: le vendite elettriche sono ferme al 14%, le batterie e le infrastrutture sono arretrate. E mentre Germania e Italia spingono per una maggiore flessibilità, la Commissione europea valuta la revisione normativa. Laverita.info

