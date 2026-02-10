Hockey femminile Italia-Germania 1-2 | beffa nel finale quarti contro gli USA
L’Italia femminile di hockey persa 2-1 contro la Germania nel match decisivo. Le azzurre sono state raggiunte e superate nel finale, subendo una sconfitta che non le fa uscire dal torneo, ma cambia tutto lo scenario. Ora devono affrontare gli Stati Uniti nei quarti di finale, in una sfida molto difficile.
Azzurre raggiunte e superate nel finale dalla Germania: la sconfitta non cancella la qualificazione ai quarti, ma cambia lo scenario e regala all’Italia un incrocio durissimo con gli Stati Uniti. Una sconfitta che brucia, perché arriva a un passo dalla sirena e cambia radicalmente il cammino olimpico. Nell’ultima gara del Qualification Round del torneo femminile di hockey su ghiaccio ai Giochi di Milano-Cortina 2026, Italia cede 1-2 alla Germania, subendo il gol decisivo quando il pareggio sembrava ormai in tasca. La partita resta in equilibrio per lunghi tratti, con grande intensità e poche vere occasioni nei primi due periodi.🔗 Leggi su Sportface.it
L’Italia esce sconfitta 2-1 contro la Germania nel match decisivo del girone ai Giochi di Milano-Cortina 2026.
Olimpiadi, l’Italia batte gli Usa nel curling. L’hockey femminile fa sognare e arriva ai quarti – Tutte le gare di oggi 9 febbraio
Questa mattina l’Italia ha sorpreso gli Stati Uniti nel curling, vincendo la partita e salendo in classifica.
LIVE Italia-Germania 1-2, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta indolore per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.15 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live della sfida fra Italia e Germania termina qui. Grazie ... oasport.it
Italia-Germania hockey diretta Olimpiadi: segui il match delle azzurre, Milano Cortina LIVEGiornata intensa alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove l'Italia sta ampliando il numero di medaglie. In vetrina finiscono l'oro dello short track in staffetta mista, con Arianna Fontana protagonista, ... corrieredellosport.it
SCONFITTA INDOLORE PER LE AZZURRE L'Italia perde contro la Germania per 2-1, sconfitta che non incide sulla qualificazione ai quarti ma che ci farà affrontare la vincente del gruppo A - facebook.com facebook
